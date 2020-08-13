Transfer haberleri | Leipzig, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor

49 maç, 33 gol, 11 asist... Kral Alexander Sörloth muhteşem bir sezon geçirdi, Avrupa'da da transferin gözdesi oldu. Juventus ve Lazio gibi İtalyan devlerinin peşinde olduğu, İngiliz ekiplerinin listesinde yer alan Norveçli için son iddia Almanya'dan geldi. En prestijli gazetelerin başında gelen Bild; Leipzig'in, 24 yaşındaki forvet için harekete geçeceğini yazdı.

İkna edici teklif...

Sezon başında Roma'dan kiraladıkları Patrick Schick ile yollarını ayıracak olan Alma kibi, Çek oyuncunun boşluğunu Sörloth'la doldurmayı planlıyor. En kısa zamanda golcü oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanan Leipzig'in ikna edici bir teklif paketi oluşturmak için kolları sıvadığı belirtildi.