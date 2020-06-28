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28.06.2020 - 11:36 |

Transfer haberleri | Leroy Fer kimdir, kaç yaşında?

Transfer gündeminde sıkça konuşulan isimlerden biri olan Leroy Fer, kimdir? Feyenoord’ta forma giyen Hollandalı oyuncunun adı kimlerle anılıyor. İşte detaylar...

Transfer haberleri | Leroy Fer kimdir, kaç yaşında?
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Son günlerin en çok konuşulan ismlerinden olan Leroy Fer’le ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Leroy Fer kimdir, kaç yaşında?

 1990 yılında doğan 30 yaşındaki oyuncu 1.88 boyunda ve merkez orta saha pozisyonunda görev alıyor. Son olarak Hollanda’nın Feyenoord ekibinde forma giyen oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2020’de sona eriyor.

Futbola Feyenoord altyapısında başlayan tecrübeli orta saha, 2007’de A takıma yükseldi. 2011’de ülkenin bir diğer takımı Twente’ye 5.5 milyon euro’ya transfer olan Leroy Fer, kariyerine uzun süre İngiltere’de devam ederek Norwich Queens Park Rangers ve Swensea formaları giydi.

Kariyerini Feyenoord’ta sürdüren Leroy Fer’in değeri Transfermark’a göre 3.5 Milyon Euro.

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