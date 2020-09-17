Transfer Haberleri | Liverpool Thiago Alcantara transferini bitirdi!

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, ünvanını korumak için kadrosunu güçlendirme çalışalarına devam ediyor.

Gelen son dakika bilgisine göre Liverpool, Bayern Münih ile 29 yaşındaki İspanyol yıldızı Thiago Alcantara için 30 milyon euroluk bir ödeme karşılığında anlaşmaya vardı.

Alman yetkililerin, Bundesliga başlamadan transferi bitirmek istemesinin ardından geçtiğimiz Pazartesi günü görüşmeler hızlandı. Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Thiago'nun Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı.

Mayıs ayında Bayern Münih ile 2021 yılında bitecek sözleşmesini uzatma konusunda görüşmelere başlayan Thiago, fikrini değiştirerek yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.

2013 yılında Barcelona'dan Bayern Münih'e transfer olan Thiago Alcantara, 7 Bundesliga, 4 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası ile 1'er Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.