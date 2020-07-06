Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer Haberleri | Lorenzo Melgarejo kimdir?
06.07.2020 - 11:44 |

Transfer Haberleri | Lorenzo Melgarejo kimdir?

Transfer gündeminde adını sıkça duymaya başladığımız Paraguaylı Lorenzo Melgarejo kimdir? 1990 doğumlu oyuncunun bir 30 Haziran itibariyle Spartak Moskova ile olan sözleşmesi sona erdi. Paraguaylı oyuncunun adı hangi takımlar ile anılıyor. İşte detaylar…

Transfer Haberleri | Lorenzo Melgarejo kimdir?
ABONE OL

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ile beraber anılıyor. Paraguaylı oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Lorenzo Melgarejo kimdir? Hangi bölgede oynuyor?

1990 yılında doğan oyuncu 1.77 boyunda ve sol kanat bölgesinde forma giyiyor. Son olarak Spartak Moskova’da oynayan Paraguaylı oyuncu, 2015 yılında 5 milyon Euro karşılığında Krasnodar’dan Moskova ekibine transfer olmuştu. Paraguay milli takımının formasını da giyen deneyimli oyuncu, bu sezon ligde 12 maçta görev alabilirken 1 gol kaydetti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Menajeri açıkladı: Arsenal ve Fenerbahçe'den teklif var
Oğuz Altay: "Galatasaray'ın Falcao'yu mutlaka göndermesi gerekiyor"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Silvere Ganvoula kimdir? Kongolu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Silvere Ganvoula kimdir? Kongolu oyuncu kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Keinan Davies kimdir? İngiliz oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Keinan Davies kimdir? İngiliz oyuncu kaç yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Osayi Samuel Kimdir? Osayi Samuel kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Osayi Samuel Kimdir? Osayi Samuel kaç yaşında?
  4. Transfer haberleri | Eric Boakye kimdir? Ganalı oyuncu Eric Boakye kaç yaşında?
    Transfer haberleri | Eric Boakye kimdir? Ganalı oyuncu Eric Boakye kaç yaşında?
  5. Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz müjdesi
    Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz müjdesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Trezeguet kimdir? Yıldız oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Trezeguet kimdir? Yıldız oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez kimdir? İsviçreli oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez kimdir? İsviçreli oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Doğukan İnci kimdir?

Transfer Haberleri | Doğukan İnci kimdir?

Transfer Haberleri | Djordje Despotovic kimdir? Sırp oyuncu Despotovic kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Djordje Despotovic kimdir? Sırp oyuncu Despotovic kaç yaşında?

Sıradaki Haber