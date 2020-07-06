Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ile beraber anılıyor. Paraguaylı oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Lorenzo Melgarejo kimdir? Hangi bölgede oynuyor?

1990 yılında doğan oyuncu 1.77 boyunda ve sol kanat bölgesinde forma giyiyor. Son olarak Spartak Moskova’da oynayan Paraguaylı oyuncu, 2015 yılında 5 milyon Euro karşılığında Krasnodar’dan Moskova ekibine transfer olmuştu. Paraguay milli takımının formasını da giyen deneyimli oyuncu, bu sezon ligde 12 maçta görev alabilirken 1 gol kaydetti.