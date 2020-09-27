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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Loris Karius'un yeni adresi Union Berlin oldu!
27.09.2020 - 00:12 | | Fanatik

Transfer haberleri | Loris Karius'un yeni adresi Union Berlin oldu!

Beşiktaş'tan ayrılan ve alacakları için FIFA'ya başvuran Alman kaleci Loris Karius'un Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer olacağı iddia edildi.

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Alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek Beşiktaş 'la olan sözleşmesini tek taraflı fesheden ve Liverpool'a geri dönen Loris Karius'un yeni takımı belli oldu. Klopp'un gözden çıkardığı ve kadro planlamasında yer almayan Alman kaleci ülkesine geri döndü

Bild'in haberine göre; 27 yaşındaki kaleci, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e kiralandı. Karius'un yıllık ücretinin büyük bir kısmını Liverpool'un ödeyeceği belirtilirken, transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi. Union Berlin aynı zamanda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 'de forma giyen Max Kruse'yi de bu sezon renklerine bağlamıştı.

2018 yazında 8 milyon euroluk satın alma bedeliyle iki yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Karius, Kara Kartal'da çıktığı 67 maçta 95 gol yemiş ve kötü performansıyla sıklıkla eleştirilmişti. Deneyimli eldivenin güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon euro'ya kadar düşmüş durumda.

Transfer haberleri | Loris Kariusun yeni adresi Union Berlin oldu

Transfer haberleri | Loris Kariusun yeni adresi Union Berlin oldu

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