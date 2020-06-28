Transfer Haberleri | Mario Mandzukic Kimdir?

Transfer gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri Mario Mandzukic. Dünya yıldızının adı Galatasaray ile anılıyor. Mandzukic ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Mario Mandzukic kimdir? Kaç yaşında?

1986 yılında doğan 34 yaşındaki yıldız futbolcu 1.90 boyunda ve santrafor bölgesinde oynuyor. Son olarak Katar ekiplerinden Al Duhail’de forma giyen Hırvat golcü yıllık 10,5 milyon Euro kazanıyor. 34 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2020’de sona eriyor.

Kariyerinde birçok kupa kazanmış, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi dev kulüplerde oynamış olan Mario Mandzukic’in piyasa değeri Transfermark’a göre 4 Milyon Euro.