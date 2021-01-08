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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Transfer haberleri | Mehmet Ekici bombası! Yeniden Süper Lig'e...
08.01.2021 - 09:58 |

Transfer haberleri | Mehmet Ekici bombası! Yeniden Süper Lig'e...

Transferde son dakika! Süper Lig'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan ve Almanya'da idmanlara devam eden Mehmet Ekici Süper Lig'e geri dönüyor.

Transfer haberleri | Mehmet Ekici bombası! Yeniden Süper Lig'e...
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Ligin ikinci yarısı çok daha çetin geçecek. Sıkışan fikstür ve artan vakalar nedeniyle Anadolu takımları dar kadrolar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Bu süreçten ders çıkaran takımlardan biri de Yeni Malatyaspor. Sezonun ikinci yarısında lige damga vurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, transferde büyük oynuyor. Malatya ekibi, Trabzonspor’dan Bilal Başacıkoğlu ile her konuda anlaştı. Bordo-Mavili takımda gözden çıkarılan oyuncunun birkaç güne kadar imzayı atıp takıma katılmasına kesin gözle bakılıyor.

Transfer haberleri | Mehmet Ekici bombası Yeniden Süper Lige...

EKİCİ DE NETLEŞECEK
Yönetim ayrıca teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun raporu doğrultusunda orta sahaya da ofansif bir isim arayışındaydı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Mehmet Ekici’de karar kılındığı bildirildi. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra boşta kalan ve bir süredir idmanlarını Almanya’da Hannover 96 takımıyla birlikte gerçekleştiren Ekici’yle temasa geçen yönetimin görüşmelerde önemli mesafe katettiği kaydedildi. Bu transferin de birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor. (Fanatik)

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