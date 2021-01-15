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15.01.2021 - 11:16 |

Transfer haberleri | Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra takımsız kalan Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu.

Transfer haberleri | Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
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Nergis Aşkın - Skorer Özel

Mehmet Ekici ile ilgili belirsizlik son buldu.  Bir dönem Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Mehmet Ekici, sarı lacivertli ekipte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen verememişti.

Yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona ermiş ve Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Yaz transfer döneminde hiçbir takımı ile anlaşmayan ve kulüpsüz kalan Ekici'nin adı Süper Lig'den birçok takım ile anılmaya başladı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre Mehmet Ekici futbol kariyerine Almanya’da devam edecek. Türkiye’ye dönme düşüncesi yok. Sezon başı Göztepe’nin 800 bin Euro, Hatay’ın 1 milyon Euro vermesine rağmen bu teklifleri kabul etmedi. Ayrıca Kasımpaşa’dan gelen teklifi de geri çevirdiği öğrenildi. 

Mehmet Ekici kulüpsüz kaldığı dönemde Alman ekibi Hannover 96'da idmanlara devam ediyordu.

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