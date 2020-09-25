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25.09.2020 - 19:58 |

Transfer Haberleri | Mehmet Yağmur Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Mehmet Yağmur’u kadrosuna kattı

Transfer Haberleri | Mehmet Yağmur Beşiktaş'ta!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, erkek basketbol takımı kadrosunu Mehmet Yağmur ile güçlendirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Mehmet’in kariyerinde daha önce 2007-2008, 2008-2009, 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında da Beşiktaş forması giydiği hatırlatıldı.

Mehmet Yağmur, son olarak İTÜ Basket’te forma giymişti.

Transfer Haberleri | Mehmet Yağmur Beşiktaşta

 

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