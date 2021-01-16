Transfer haberleri | Mesut Özil'de son dakika! Anlaşma sağlandı, geliyor...

Fenerbahçe'de büyük bir merakla beklenen Mesut Özil transferinde mutlu sona yaklaşıldı.

The Athletic'ten David Ornstein'ın özel haberinde, Arsenal'in Mesut Özil'le sözleşme feshi ve alacakları konusunda anlaştığı aktarıldı. 8 milyon euroluk alacaklarını almaları konusunda anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu yazıldı.

32 yaşındaki yıldızın Arsenal ile sözleşmesini fesih çalışmalarına başladığı vurgulandı. Özil'in kulüpte işlemleri tamamladığı kaydedildi. Dünyaca ünlü futbolcunun Fenerbahçe'ye artık çok yakın olduğu bildirildi. Serbest oyuncu statüsünde sarı-lacivertlilere katılacağı dile getirildi.

PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA!

Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Mesut Özil, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak üzere Pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA TRİBÜNDE

Mesut Özil'in bu hafta sonu artık İstanbul'a geleceği belirtildi. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe - Ankaragücü maçında tribünde olması bekleniyor.

3.5 YILLIK İMZA ATILACAK, İLK 6 AY ÜCRETİ ARSENAL'DEN

Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.

TRANSFERDE ACUN ILICALI ETKİSİ

Yıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil'in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı'nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.

KUPA KOLEKSİYONCUSU ÖZİL

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

CUMHURBAŞKANI'NA KOMŞU OLUYOR

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

MESUT'UN VİLLASINDA ÇALIŞMA

Bir mühendislik firması Kısıklı'dan bir fotoğraf paylaşarak 'Mesut Özil - Çamlıca Kısıklı Villa projesi Zemin Etüt Raporu Arazi Çalışmaları' yazdı.

İşte o paylaşım;

Mesut Özil'in Arsenal günlerinden...