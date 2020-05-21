Transfer haberleri | Mesut Özil'e sürpriz teklif...

Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan Mesut Özil'e Katar'dan çılgın bir teklif hazırlığı yapılıyor.

Basında son günlerde özellikle Acun Ilıcalı aracılığıyla sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transferi konuşulan, taraftarları heyecanlandıran isim Mesut Özil'e rekor bir teklif geleceği iddia edildi.

Katar basınındaki haberlere göre, Al Sadd kulübü Mesut Özil'e reddedemeyeceği bir teklif hazırlığında. Al Sadd kulübü ayrıca kulüpteki geleceği belirsiz olan Amrabat'ı da takıma katmak için girişim hazırlığında. Ancak kontenjan nedeniyle Amrabat'ı şimdilik beklemede tutan Al Sadd yönetimin birinci önceliğinin Mesut Özil olduğu öne sürüldü.

ACUN ILICALI NE SÖYLEMİŞTİ?

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız bu konuda zamanı geldiğinde... Acun Ilıcalı, "Bildiğiniz gibi kontratlar var, kontratın bitmesi geliyor. Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım." şeklinde sözlerini noktaladı.