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10.09.2020 - 11:47 |

Transfer Haberleri | Michy Batshuayi imzayı atıyor!

Transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan genç futbolcunun yeni takımı belli oldu.

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Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Michy Batshuayi'nin transferinde flaş gelişme yaşanıyor.

26 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Chelsea, teknik patron Frank Lampard'ın raporu doğrultusunda sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunucuyu kiralama kararı almıştı.

Transfer döneminin başında RB Leipzig'den Timo Werner'i renklerine bağlayan Londra ekibi, adı Fenerbahçe ile de anılan Michy Batshuayi'yi oyuncunun daha önce de forma giydiği Crystal Palace'a gönderme kararı aldı.

Premier Lig'deki Londra menşei olan kulüplerden biri olan Crystal Palace, Belçikalı yıldız ile son görüşmeleri gerçekleştirdikten sonra transferi kısa süre içinde açıklayacak.

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Transfer Haberleri | Michy Batshuayi imzayı atıyor

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