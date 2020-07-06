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06.07.2020 - 11:53 |

Transfer Haberleri | Mirko Maric kimdir? Hırvat oyuncu kaç yaşında?

Transfer gündeminin önemli isimlerinden biri olan Mirko Maric kimdir? 1995 doğumlu oyuncu NK Osijek kulübünde forma giyiyor. İşte Hırvat oyuncu Maric hakkında detaylar...

Transfer Haberleri | Mirko Maric kimdir? Hırvat oyuncu kaç yaşında?
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NK Osijek’te forma giyen Mirko Maric, transfer gündemde sıkça konuşulan isimlerinden biri. Fenerbahçe ile anılan 25 yaşındaki futbolcu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Mirko Maric kimdir? Hırvat futbolcu hangi bölgede oynuyor?

NK Osijek’ta oynayan 1995 doğumlu Marko Maric, 1.88 boyunda ve santrafor bölgesinde görev yapıyor. Milli takımda da forma giymiş olan Maric’in kulübü NK Osijek ile 30 Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbol kariyerine Bosna Hersek’in Siroki Brijeg kulübünde başlayan Marko Maric, 2014/2015’te Dinamo Zagreb’e transfer oldu. Sonrasında NK Lokomotiva ve Videoton kulüplerinde de forma giyen Hırvat golcü, son olarak NK Osijek’te oynuyor.

Fenerbahçe ile anılan oyuncu bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ligde çıktığı 31 maçta 19 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki forvetin güncel değeri Transfermarkt’a göre 3.2 milyon euro.

 

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