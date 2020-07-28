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28.07.2020 - 08:33 |

Transfer haberleri | Monaco, Onyekuru'yu kamp kadrosuna almadı

Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru, Fransız ekibi Monaco tarafından hazırlık kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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Galatasaray'da kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası kulübü Monaco tarafından sezon bitmeden geri çağılan Henry Onyekuru, Fransız ekibinin Polonya'da yapacağı hazırlık kampının kadrosuna alınmadı. Başakşehir ile Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu konuşulan Nijeryalı oyuncunun kadroda olmama nedeni için ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Transfer haberleri | Monaco, Onyekuruyu kamp kadrosuna almadı

Galatasaray'a devre arasında kiralık olarak gelen Onyekuru, 30 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesi sonrası tekrar Monaco'ya dönmüştü. Süper Lig'de 10 maça çıkan Onyekuru, bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.

İşte Monaco'nun kamp kadrosu;
Kaleciler: Benjamin Lecomte, Radoslaw Majecki, Loïc Badiashile

Defans: Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Fodé Ballo-Touré, Giulian Biancone, Harisson Marcelin, Guillermo Maripàn, Chrislain Matsima, Jonathan Panzo, Strahinja Pavlovic, Arthur Zagré

Orta Saha: Jean-Eudes Aholou, Nacer Chadli, Sofiane Diop, Youssouf Fofana, Aleksandr Golovin, Eliot Matazo, Enzo Millot, Aurélien Tchouameni

Forvet: Wissam Ben Yedder, Willem Geubbels, Pietro Pellegri, Anthony Musaba, Gelson Martins

 

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