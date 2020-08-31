Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Transfer haberleri | Monaco'dan Sivasspor'a! Youssef Benasser...
31.08.2020 - 08:21 | | Fanatik

Transfer haberleri | Monaco'dan Sivasspor'a! Youssef Benasser...

Felix, Gradel, Ninga gibi takıma kalite katacak yabancıları kadrosunda toplayan Sivasspor, asıl bombayı orta sahaya patlatıyor. Kırmızı-beyazlılar, Monaco’da bir yıl sözleşmesi kalan Youssef Benasser’i kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor. Oyuncu tarafı sıcak, Fransız ekibi ikna edilmeye çalışılıyor.

Transfer haberleri | Monaco'dan Sivasspor'a! Youssef Benasser...
ABONE OL

Ülkemizi direkt olarak Avrupa Ligi gruplarında temsil etmeye hazırlanan Sivasspor’da kadroyu güçlendirme çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar; Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Andrade gibi hücum oyuncularının yerini Gradel, Felix ve Ninga gibi isimlerle doldurduktan sonra şimdi de orta saha için çalışmalar sözkonusu. Fatih Aksoy’un Alanyaspor’a gitmesinin ardından orta alana takıma seviye atlatacak bir oyuncu almak isteyen yönetim Monaco’lu yıldız Benasser’in peşine düştü.

Hafta içinde bitecek

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun serbest kalması gündemde. Sivasspor deneyimli orta sahaya teklifini yaptı. Oyuncu tarafı Yiğidolar’ın teklifine sıcak baktı. Anlaşma kesin gibi. Transferin gerçekleşmesi için ise Yiğidolar oyuncunun Monaco’dan resmen ayrılmasını bekliyor. Benasser’in adı daha önce Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş’la anılmıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da takıma kazandırmayı çok istediği futbolcunun durumu bu hafta içerisinde netlik kazanacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! 'Evet' dedi...

 

Transfer haberleri | Monacodan Sivasspora Youssef Benasser...

Sivasspor'un Bolu kampı

 

 

Tottenham'ın yeni transferi Matt Doherty, eski tweetlerini böyle sildi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Monaco'dan Sivasspor'a! Youssef Benasser...
    Transfer haberleri | Monaco'dan Sivasspor'a! Youssef Benasser...
  2. Son dakika | Galatasaray'a Emre Akbaba şoku...
    Son dakika | Galatasaray'a Emre Akbaba şoku...
  3. Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”
    Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”
  4. Bursa’da uluslararası bisiklet yarışı!
    Bursa’da uluslararası bisiklet yarışı!
  5. Beşiktaş transfer haberleri | Rota yeniden Balotelli!
    Beşiktaş transfer haberleri | Rota yeniden Balotelli!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kemer’de büyük coşku

Kemer’de büyük coşku

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!

Galatasaray transfer haberleri | Hakan Balta teknik ekibe dahil oluyor!

Galatasaray transfer haberleri | Hakan Balta teknik ekibe dahil oluyor!

Galatasaray'ın Ümraniyespor sınavı!

Galatasaray'ın Ümraniyespor sınavı!

Sıradaki Haber