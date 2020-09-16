Transfer Haberleri | Mourinho onu istiyor! Gareth Bale yeniden Tottenham'a...

2013 yılında 101 milyon euro’luk rekor bedelle Real Madrid’e transfer olan Gareth Bale, eski kulübüne dönebilir. Galli futbolcunun menajeri Jonathan Barnett, BBC’ye yaptığı açıklamada kulüplerin bu transfer için görüşme halinde olduğunu söyledi.

Bale’in Tottenham’a dönmeyi arzuladığını belirten Barnett, “Gareth hâlâ Tottenham’ı seviyor. Yeniden o formayı giymek istiyor” ifadelerini kullandı.