Transfer haberleri | Muslera: "Galatasaray'da birkaç yıl daha kalacağım"

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, Uruguay'dan M24 radyo istasyonuna açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de kendimi bir yabancı gibi hissetmedim. Bu ülkede ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray'da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Galatasaray, beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum."

"Türkiye'de sadece Galatasaray taraftarları için değil diğer tüm kulüplerin taraftarları için futbol çok önemli. Buradaki herkes futbolla yaşıyorlar ve çok fanatikler."

"Türkiye'de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar"

"Türkiye'de beni sokakta da tanıyorlar. Beni seviyor, saygı duyuyorlar. Türkiye'de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar. Başka bir ülkeden gelen biriyim evet ama bana bu ülkenin bir parçası, vatandaşı gibi hissettiriyorlar."

"Bence, çocuklarım için Türkiye'de büyümeleri iyi olur"

"Çocuklarımın Uruguay'da değil Türkiye'de büyümesinden dolayı endişe duymuyorum. Galatasaray'da kalacağım yıllara bağlı biraz bu durum. Kailash'ın burada yeni ve güzel bir dil öğreneceğinden şüphem yok. Bence, çocuklarım için Türkiye'de büyümeleri iyi olur."

"Galatasaray taraftarı her zaman nefes kesici"

"Kariyerim boyunca çok tutkulu şehirlerde oynadım. Bir şeyleri başarmak için tutkunun gerektiği aşikar. Türkler de çok tutkulu insanlar. Hayatlarını Galatasaray'a adayan insanlar var. Sen bu kulüp için iyi işler yaptığın zaman seni de çok seviyorlar. Seninle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu kulübü seviyorum. Galatasaray taraftarı önünde 90 dakika oynamak her zaman nefes kesici olmuştur."

"Taffarel, Galatasaray'ın bir efsanesi"

"Claudio Taffarel ile Galatasaray'da çalıştım. Kariyerime olumlu etkileri oldu. Şu an sadece Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırıyorlar. Taffarel, Galatasaray'ın bir efsanesi. Çünkü, Türkiye'ye iki Avrupa kupası getiren tek takımın önemli bir üyesiydi. Onu hep dikkatle dinledim."

"Türk taraftarların, Dünya Kupası sırasında Uruguay'ı desteklemesi beni çok mutlu etti. Bana sevgilerini ve saygılarını her dakika gösteriyorlar. Onların sevgisi benim için çok anlamlı. Aramdaki bağı ve sevgiyi, hissettiklerimi anlatmam kolay değil."

"Sakatlığım beni şaşırttı"

"Sakatlığımı çok daha kötü bekliyordum. Açıkçası biraz şaşırdım. 3 hafta sonunda koltuk değneklerini bıraktım. Alçı olmadı, sadece bandajlar vardı. 3 hafta içinde her yere normal bir şekilde yürüyerek gitmeye başladım."

"Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalacağım"

Uruguay'a ne zaman döneceksin sorusuna: "Zamanı geldiğinde. Bu hiçbir zaman yeterince açık değildir. Fakat, Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti diyebilirim." cevabını verdi.