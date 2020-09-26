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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Mustafa Cengiz'den Belhanda ve Marcao açıklaması!
26.09.2020 - 20:40 |

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz'den Belhanda ve Marcao açıklaması!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz transfer açıklamasında bulundu.

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz'den Belhanda ve Marcao açıklaması!
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz aynı zamanda Younes Belhanda ve Marcao için transfer yanıtı verdi.

"MAÇLARIN SEYİRCİLİ OYNANMASINI İSTİYORUZ"
"Biz maçların makul oranda seyircili oynanmasını istiyoruz. Dün Bayern Münih - Sevilla maçı %30 seyircili oynandı. İnşallah da o insanlara bir şey olmaz. Türkiye spor endeksli bir ülke. İkinci sırada basketbol var."

BELHANDA VE MARCAO AÇIKLAMASI

Belhanda ve Marcao'nun ayrılık ihtimali hakkında gelen soruyu yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Her kızın 40 isteyeni olur, bir tanesi alır. İzin verirseniz bu konulara girmek istemiyorum." dedi.

Transfer haberleri | Mustafa Cengizden Belhanda ve Marcao açıklaması

"DERBİDE DIŞ FAKTÖRLERİN EN AZA İNMESİNİ DİLİYORUM"

"Türk halkı futbol ile yatan, futbol ile kalkan bir ülke. Pandemi süreci maalesef insanları evde ve dar bir çerçevede tuttu. İnsanların haftada bir kendi takımıyla sevinmesi ya da üzülmesi vardı. İnsanların üzüntüleri maalesef sevinçten daha fazla sürüyor. Değerli bir rakibimizle oynayınca bu artabilir. Dünyada ilk 5'te yer alan değerli bir derbi. Hem kendimiz, hem de rakip açısından insanların çok fazla üzülmemesini dilerim. İnşallah pazar günü dış faktörlerin yani hakemlerin, fiziki sakatlanma şartlarının en aza indiği, kıran kırana ve hak edenin kazanacağı bir maç dilerim. Hak edenin Galatasaray olmasını yürekten diliyorum. Rakibimiz ne kadar güçlü ve düzgünse, biz de o kadar güçlü ve düzgünüz. İnşallah galip geleceğimiz bir derbi olur."

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