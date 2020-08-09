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09.08.2020 - 16:39 | | Fanatik

Transfer haberleri | Nagatomo, Hannover 96'ya transfer oluyor!

Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96, Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Transfer haberleri | Nagatomo, Hannover 96'ya transfer oluyor!
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Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki Hannover 96, Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Almanya Bundesliga 2 ekibi, yeni sezonda Bundesliga 1'e çıkmak adına iddialı bir kadro kurmak isterken Türkiye pazarından Mehmet Ekici'yi transfer etmek istiyordu. Hannover'in bir diğer hedefinin de Nagatomo olduğu öğrenildi.

Tecrübeli sol beki transfer listesine ekleyen Hannover, girişimlerine başlarken oyuncuya da transfer teklifi iletildi.

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