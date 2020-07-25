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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Necip Uysal'a Süper Lig'den sürpriz talip
25.07.2020 - 14:01 | | Fanatik

Transfer haberleri | Necip Uysal'a Süper Lig'den sürpriz talip

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinleşmeyen Necip UysalAlanyaspor transfer etmek istiyor.

Transfer haberleri | Necip Uysal'a Süper Lig'den sürpriz talip
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Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinleşmedi.

Transfer haberleri | Necip Uysala Süper Ligden sürpriz talip

Yönetimin, teknik ekibin kuracağı kadronun durumuna göre Necip'le ilgili bir karar vermesi bekleniyor.

Alınan bilgiye göre de Alanyaspor'un, Welinton'un peşinde olan Kara Kartal'dan takasta kullanılmak üzere Necip'i istediği gelen haberler arasında yer alıyor.

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