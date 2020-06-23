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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Transfer haberleri | Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i transfer etti
23.06.2020 - 17:46 | | ANKARA (AA)

Transfer haberleri | Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i transfer etti

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, Everton'da forma giyen Morgan Schneiderlin'i kadrosuna kattı.

Transfer haberleri | Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Everton'la her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.  Sağlık kontrolünden geçen Schneiderlin'in Nice ile antrenmanlara çıkacağı ve uluslararası transfer sezonu açıldığında resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Everton'un 22 milyon sterlin bonservisle 2017'de Manchester United'dan transfer ettiği Schneiderlin, İngiliz ekibinde bu sezon 18 maçta forma giydi.

Transfer haberleri | Nice, Fransız orta saha Schneiderlini transfer etti

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