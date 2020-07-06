Transfer haberleri | Nicolai Jorgensen kimdir? Danimarkalı oyuncu kaç yaşında?

Son olarak Feyenoord forması giyen Nicolai Jorgensen’in adı Trabzonspor ile anılıyor. Danimarka milli takım forması da giymiş bir oyuncu olan Jorgensen hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor

Nicolai Jorgensen kimdir? Danimarkalı oyuncu kaç yaşında?

Hollanda’nın Feyenoord ekibinde forma giyen Nicolai Jorgensen 1.90 boyunda ve santrafor bölgesinde görev yapıyor. 29 yaşındaki golcü oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbol kariyerine Akademisk BK’de başlayan Danimarkalı oyuncu 2010/2011 sezonunda 800.000 euro karşılığında Bayer Leverkusen’e tranfer olarak Bundesliga’ya adım attı. F.C K’luatern ve kiralık olarak Kopenhag formaları da giyen golcü oyunc,son olarak 2016 yılında 3.5 milyon Euro transfer bedeliyle Hollanda’nın köklü kulübü Feyenoord’a gitti. Feyenoord ile üç kez kupa kazanma sevinci yaşayan Nicolai Jorgensen ayrıca 2016/2017 sezonunda attığı 21 gol ile Eredivisie gol kralı olmayı başarmıştı.

Bu sezon takımıyla ligde 13 maçta görev yapan Danimarkalı 5 gol atarken 2 de asist yaptı. Trabzonspor ile anılan 29 yaşındaki oyuncunun değeri Transfermarkt’a göre 3.5 milyon Euro.