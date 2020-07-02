Transfer haberleri | Obradovic sözünü tuttu, Barça’yı geri çevirdi

Sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı yedi senede tarihi başarılara imza atan deneyimli antrenör ile yollar geçtiğimiz hafta ayrılmış, Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Obradovic’in 1 yıl takım çalıştırmama kararı aldığı duyurulmuştu.

Sırbistan’dan Mozzart Sport’un haberine göre Obradovic’e, Barcelona’dan teklif geldi. Ancak başarılı coach, Katalan ekibinin bu teklifini kabul etmedi.

Basketbol takımı için 40 milyon euronun üzerinde bütçesi olan dev kulübü geri çeviren Sırp coach’un, bir yıl boyunca sahalardan uzak kalarak, istirahata çekilme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Barcelona, İspanya’da şampiyonluğu Baskonia’ya kaptırdıktan sonra antrenör Pesic ile yollarını ayırdı. Obradovic’ten gelen ret sonrası rotalarını ikinci seçeneğe çevirdikleri, bu gelişmenin ardından Jasikevicius ile anlaştıkları vurgulandı.

Obradovic’in Barcelona’yı geri çevirmesi ilginç bir durumun da doğmasına neden oldu. Bir süredir ya Barça ya da Fenerbahçe’nin yeni antrenörü olacağı konuşulan Jasikevicius, Katalan ekibinin Obradovic’i görev başına getirmesi durumunda Fenerbahçe’nin yolunu tutabilecekti.