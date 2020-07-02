Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Transfer haberleri | Obradovic sözünü tuttu, Barça’yı geri çevirdi
02.07.2020 - 09:11 |

Transfer haberleri | Obradovic sözünü tuttu, Barça’yı geri çevirdi

Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe Beko ile yollarını ayırırken verdiği sözü tuttuğu ve dünya devinden gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Transfer haberleri | Obradovic sözünü tuttu, Barça’yı geri çevirdi
ABONE OL
Onur Dinçer / Skorer Özel

Sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı yedi senede tarihi başarılara imza atan deneyimli antrenör ile yollar geçtiğimiz hafta ayrılmış, Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Obradovic’in 1 yıl takım çalıştırmama kararı aldığı duyurulmuştu.

Transfer haberleri | Obradovic sözünü tuttu, Barça’yı geri çevirdi

Sırbistan’dan Mozzart Sport’un haberine göre Obradovic’e, Barcelona’dan teklif geldi. Ancak başarılı coach, Katalan ekibinin bu teklifini kabul etmedi.
Basketbol takımı için 40 milyon euronun üzerinde bütçesi olan dev kulübü geri çeviren Sırp coach’un, bir yıl boyunca sahalardan uzak kalarak, istirahata çekilme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Barcelona, İspanya’da şampiyonluğu Baskonia’ya kaptırdıktan sonra antrenör Pesic ile yollarını ayırdı. Obradovic’ten gelen ret sonrası rotalarını ikinci seçeneğe çevirdikleri, bu gelişmenin ardından Jasikevicius ile anlaştıkları vurgulandı.

Obradovic’in Barcelona’yı geri çevirmesi ilginç bir durumun da doğmasına neden oldu. Bir süredir ya Barça ya da Fenerbahçe’nin yeni antrenörü olacağı konuşulan Jasikevicius, Katalan ekibinin Obradovic’i görev başına getirmesi durumunda Fenerbahçe’nin yolunu tutabilecekti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den Onyekuru için resmi hamle...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mert Hakan F.Bahçe'ye transfer oldu umarım Ozan Tufan gibi olmaz...
Adana'da sosyal mesafesiz kutlama!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sergen Yalçın'dan Sehic transferine veto!
    Sergen Yalçın'dan Sehic transferine veto!
  2. Beşiktaş'tan Jan Vertonghen sürprizi
    Beşiktaş'tan Jan Vertonghen sürprizi
  3. Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Elneny krizi! 'Nereye gidiyorsun...'
    Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Elneny krizi! 'Nereye gidiyorsun...'
  4. Galatasaray'da yeni lider Ryan Donk
    Galatasaray'da yeni lider Ryan Donk
  5. Süper Lig'in zirvesinde yeni ruh! Okan Buruk ve Hüseyin Çimşir...
    Süper Lig'in zirvesinde yeni ruh! Okan Buruk ve Hüseyin Çimşir...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de B planı Hasan Ali

Fenerbahçe'de B planı Hasan Ali

Dünyanın 7. harikası Lionel Messi!

Dünyanın 7. harikası Lionel Messi!

Kritik toplantının detayları: Türk futbolunda 8 yabancıya doğru

Kritik toplantının detayları: Türk futbolunda 8 yabancıya doğru

İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi

İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi

Sıradaki Haber