Transfer Haberleri | Okay Yokuşlu'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da son günlerde gündemin en önemli isimlerinden olan Okay Yokuşlu'ndan Galatasaray açıklaması geldi. Kendisinine yöneltilen sorları yanıtlayan başarılı orta saha oyuncusu Galatasaray'a transfer iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Okay, kendisine yöneltilen "Galatasaray'ın seni transfer etmek istediği ortaya çıktı. Ne düşünüyorsun?" sorusuna "Ben bir Celta Vigo futbolcusuyum ve bundan fazlasını söyleyemem. Celta'da olduğum için mutluyum. Yeteneklerimi sahaya yansıtmak ve futbol oynamak istiyorum. Oyuncuların transfer döneminde başka bir takıma gitmesi normal ama ben şu an Celta'dayım ve mutluyum." şeklinte yanıt verdi.

"TERİM İLE İLİŞKİMİZ İYİ"

Sonrasında açıklamalarına devam eden Okay, Fatih Terim'i Türk Milli Takımından tanırım. İlişkimiz çok iyidir ama ben Celta Vigo'dayım ve buranın bir futbolcuyum, mutluyum. Başka bir kulübe transfer olmayı düşünmüyorum. Kulübü, takım arkadaşlarımı ve buradaki her şeyi çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Transfer iddalarının basına yansıdığı dönemde ise Fatih Terim ile giç görüşmediğini ifade eden futbolcu Emre Mor'a da övgüler yağdırdı. Okay, Emre Mor hakkında "mre Mor'a inanıyorum. Onun futbolunu ve karakterini seviyorum. O iyi bir çocuk. Takıma çok yardımı olacağını düşünüyorum. Elinden gelenin en iyisini vereceğine dair inancım tam" şeklinde konuştu.