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06.07.2020 - 11:42 |

Transfer Haberleri | Osayi Samuel Kimdir? Osayi Samuel kaç yaşında?

Transfer döneminin açılmasıyla beraber gündeme gelen isimlerden Nijeryalı oyuncu Osayi Samuel kimdir? Championship ekiplerinden Quens Park Rangers forması giyen oyuncu hangi takımlar ile anılıyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri | Osayi Samuel Kimdir? Osayi Samuel kaç yaşında?
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Kariyerini İngiltere’de sürdüren Nijeryalı oyuncu Osayi Samuel, transfer gündeminin önemli isimlerinden biri. Adı Fenerbahçe ile beraber anılan 22 yaşındaki oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Osayi Samuel kimdir? Hangi bölgede oynuyor?

1997 yılında doğan 22 yaşındaki oyuncu Samuel 1.75 boyunda ve sağ kanatta görev yapıyor. Son olarak İngiliz ekibi Quens Park Rangers forması giyen genç futbolcunun kulübü ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbola Blackpool takımında başlayan 22 yaşındaki Samuel, bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. 2017’den bu yana Quens Park’ta forma giyen Nijeryalı, bu sezon ligde görev aldığı 32 maçta 5 gol atarken 8 de asist yaptı.

Fenerbahçe ile anılan Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri Transfermarkt’a göre  1.7 milyon euro.

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