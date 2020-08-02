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02.08.2020 - 21:55 |

Transfer haberleri | Quaresma'ya talip oldular! Yeni takımı...

Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra ismi Beşiktaş ile anılan Ricardo Quaresma'ya Fransız ekibi Marsilya talip oldu.

Transfer haberleri | Quaresma'ya talip oldular! Yeni takımı...
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Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a dönüşü konuşulan Ricardo Quaresma için Fransa'dan transfer talibi çıktı. Marsilya, Portekizli yıldızı transfer listesine dahil etti.

Fransa basınından La Provence'in haberine göre; Marsilya yeni sezon öncesi Ricardo Quaresma'yı kadrosuna katmak istiyor.

Takıma takviyeler yapılmasını bekleyen Portekizli teknik direktör Andre Villas Boas, sol kanat ve forvete transfer talep ediyor. Andre Villas Boas'un onay vermesi halinde bonservisi elinde olan Ricardo Quaresma'nın Marsilya'ya transfer olacağı ifade ediliyor. Marsilya taraftarları 36 yaşındaki Portekizli yıldızın transferine sıcak bakıyor.

Ricardo Quaresma, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter, Beşiktaş ve Al Ahli formaları giyerken, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 26 maçta 4 gol attı.

Transfer haberleri | Quaresmaya talip oldular Yeni takımı...

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