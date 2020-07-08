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08.07.2020 - 08:34 |

Transfer haberleri | Real Madrid Sloukas’ın peşinde

Obradovic ve Datome’nin ayrılıkları sonrası Fenerbahçe’nin erkek basketbol takımıyla ilgili her gün yeni bir haber ortaya çıkıyor. Son olarak Vesely, De Colo ve Westermann’ın takımda kalacağı belirtilirken, Sloukas’ın peşine ise Real Madrid düştü.

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Fenerbahçe’de Obradovic’in takımdan ayrılmasının ardından yeni sezonda nasıl bir ekibin kurulacağı merakla bekleniyor. Yeni koçu İgor Kokoskov yönetiminde kadro çalışmalarına başlayan Kanarya’da takımın kilit isimleriyle ilgili olarak da hemen hemen her gün farklı haberler ortaya atılıyor.

Transfer haberleri | Real Madrid Sloukas’ın peşinde

Eurohoops adlı basketbol sitesi, adı son olarak Barcelona için geçen Jan Vesely ve Nando De Colo’nun, gelecek döemde de takımda kalacaklarını belirtti. Bununla birlikte Leo Westermann’ın da Kanarya’nın önemli parçalarından biri olarak kalacağı vurgulandı.

Marca gazetesi yazdı
Aynı sitede oyun kurucu Kostas Sloukas’ın durumunun netleşmediğinin altı çizilirken, İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, flaş bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberinde Euroleague’in en önemli takımlarının başında gelen Real Madrid’in, Sloukas’ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi. Daha önce de Real’in talip olduğu Yunan yıldız için görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü vurgulandı.

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