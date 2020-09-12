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12.09.2020 - 17:30 |

Transfer Haberleri | Rijkaard'dan Hollanda Milli Takımı'na ret

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Frank Rijkaard, Ronald Koeman'ın ayrılığı sonrası hoca arayışlarını sürdüren Hollanda Milli Takımı'nın teklifini reddetti.

Transfer Haberleri | Rijkaard'dan Hollanda Milli Takımı'na ret
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Barcelona'nın eski teknik direktörü ve Türkiye'de de Galatasaray 'da görev yapmış olan Frank Rijkaard, aktif futbola dönme taraftarı değil. Tecrübeli çalıştırıcı, Ronald Koeman'ın Barcelona'ya gidişi sonrası teknik direktör arayışları içinde olan Hollanda Milli Takımı'nın teklifine de olumlu yanıt vermedi. De Telegraaf'a göre Hollanda Futbol Federasyonu, 57 yaşındaki teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirdi. 1998-2000 yılları arasında Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Rijkaard, bu kez yapılan teklifi reddetti.

Barcelona'dan sonra Galatasaray'ın başına geçen ve Türkiye kariyeri sonrası 2011-13 arasında Suudi Arabistan'ı çalıştıran Rijkaard, sonrasında herhangi bir takımda görev almadı.

Hollanda Milli Takımı'nda Koeman sonrası adaylar arasında ise daha önce takımı çalıştırmış olan Louis van Gaal'in ismi öne çıkmaya başladı.

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Transfer Haberleri | Rijkaarddan Hollanda Milli Takımına ret

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