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13.08.2020 - 14:44 | | DHA

Transfer haberleri | Rodallega'ya Erzurumspor talip oldu

Denizlispor'da transfer gündemi yoğun. Henüz sözleşme imzalamayan Kolombiyalı golcüye BB Erzurumspor talip oldu.

Transfer haberleri | Rodallega'ya Erzurumspor talip oldu
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Süper Lig'de geçen sezon son haftalarda yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda yaşamak istemeyen Denizlispor, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. İç transferde Mustafa Yumlu, Oğuz ve Recep'e imza attıran Denizlispor, Zeki ve Rodallega'yla da bir an önce sözleşme imzalamak istiyor. Rodallega'ya BŞB Erzurumspor, sözleşmesi süren Sacko'ya Alanyaspor, kaleci Tolgahan'a ise Adanaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Transfer haberleri | Rodallegaya Erzurumspor talip oldu
 

Dış transferde ilk imzayı eski file bekçisi Cenk Gönen'e attıran Denizli'nin Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin talebi doğrultusunda aynı ülkeden HNK Rijeka'dan 25 yaşındaki orta saha Tibor Halilovic ve Torino'dan 22 yaşındaki golcü Karlo Bitic'i gündeme aldığı öğrenildi. Yeşil-siyahlılar, daha önce Avustralyalı orta saha Mustafa Amini ve Göteborg'tan İsveçli defans oyuncusu Kristopher Da Graca'ya kanca atmıştı. Denizli'de teknik direktör Prosinecki resmi sözleşmeyi yarın imzalayacak.

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