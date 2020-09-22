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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Ryan Babel, Beşiktaş'a önerildi
22.09.2020 - 13:17 |

Transfer haberleri | Ryan Babel, Beşiktaş'a önerildi

Beşiktaş, Galatasaray'da bedelsiz olarak kiralanması gündemde olan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro olan maaşından olayı veto etti.

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Galatasaray'da kadro planlaması içerisinde düşünülmeyen ve kendisine takım araması iletilen Ryan Babel için sürpriz bir proje daha gündeme geldi. Galatasaray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Ryan Babel, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş Yönetimi'nin kiralık olarak değerlendirmeye aldığı Ryan Babel'e başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik patron Sergen Yalçın'dan veto geldi.

Galatasaray'dan bedelsiz olarak kiralanma imkanı doğan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro maaşı ve daha önce siyah-beyazlı taraftarlar ile yaşadığı diyaloglardan dolayı veto eden başkan Çebi, konuyu yine de Sergen Yalçın'a taşıdı.

Babel'in talep ettiği 2.5 milyon euro maaşı çok bulan Sergen Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını başkan Çebi'ye iletti ve Ryan Babel defteri Beşiktaş için açılmadan kapandı.

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Transfer haberleri | Ryan Babel, Beşiktaşa önerildi

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