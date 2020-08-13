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13.08.2020 - 09:27 | | Sabah

Transfer haberleri | Ryan Donk, Galatasaray'da kaldı!

Geride kalan sezonda 1.9 milyon Euro garanti para alan Ryan Donk sözleşmesini uzatırken önemli bir maddi fedakarlık yaptı.

Transfer haberleri | Ryan Donk, Galatasaray'da kaldı!
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Sözleşmeleri sona eren Mariano, Nagatomo, Andone ve Lemina'ya veda eden Galatasaray'da Ryan Donk ise takımda kaldı.

Geride kalan sezonda 1.9 milyon Euro garanti para alan Donk sözleşmesini uzatırken önemli bir maddi fedakarlığa imza attı.

Kemer sıkma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı savunmacıya 800 bin Euro garanti para önerdi. Menajer Winny Haatrecht teklifi yükseltmeye çalışsa da Galatasaray cephesi geri adım atmadı.

Futbolu sarı-kırmızılı formayla bırakmak isteyen 34 yaşındaki oyuncu da şartları kabul ettiğini söyledi ve Cimbom'da kaldı.

Transfer haberleri | Ryan Donk, Galatasarayda kaldı

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