Transfer haberleri | Salih Özcan kimdir?

Son günlerde adı Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman oyuncu Salih Özcan hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Salih Özcan kimdir, hangi bölgede oynuyor?

22 yaşındaki genç oyuncu 1.80 boyunda ve merkez orta sahada forma giyiyor. Son olarak Kiel’de kiralık olarak forma giyen oyuncunun Köln ile olan kontratı 30 Haziran 2020’de sona eriyor.

Bu sezon Bundesliga 2.Ligi’nde oynadığı 27 maçta 5 gol,7 asistlik performans gösteren Salih Özcan’ın piyasa değeri Transfermark’a göre 2.7 Milyon Euro.