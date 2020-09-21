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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Samuel Kalu'dan Fenerbahçe açıklaması: Teklif yaptılar!
21.09.2020 - 16:44 |

Transfer haberleri | Samuel Kalu'dan Fenerbahçe açıklaması: Teklif yaptılar!

Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan Samuel Kalu çıkan haberleri doğruladı, “Benim için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptılar” dedi.

Transfer haberleri | Samuel Kalu'dan Fenerbahçe açıklaması: Teklif yaptılar!
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe için yeni bir gelişme yaşandı. Transfer döneminde adı sıklıkla sarı-lacivertliler için geçen Samuel Kalu, iddiaları doğruladı.

Fenerbahçe’nin Bordeaux’ya teklif yaptığını aktaran hücumcu kanat oyuncusu, “İlk etapta kiralık bir teklifle geldi Fenerbahçe. Ancak Bordeaux, benim önemli bir oyuncu olduğumu söyleyerek, teklifi geri çevirdi. Ardından bu kez satın alma opsiyonunun olduğu bir diğer kiralık teklifle geldiler.
Şu anda Bordeaux düşünmek için süre istedi ve henüz cevap vermedi” diye konuştu.

Kalu ayrıca kulübünü transfer için zorlamayacağını ve Fransa’da mutlu olduğunu belirtti.

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Transfer haberleri | Samuel Kaludan Fenerbahçe açıklaması: Teklif yaptılar

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