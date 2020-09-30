30.09.2020 - 07:00 |
Transfer haberleri | Seri'den Fulham'a Galatasaray resti!
Fildişi Sahilli futbolcu Seri'yi Fulham’dan tekrar kiralamak isteyen Galatasaray, oyuncunun başka takıma gitmeyi kabul etmemesiyle rahatladı
Galatasaray’da Seri transferinde sona gelindi. Fildişi Sahilli futbolcuyu Fulham’dan tekrar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, oyuncunun başka takıma gitmeyi kabul etmemesiyle rahatladı. Seri’nin Lyon başta olmak üzere kendisine yapılan teklifleri Cim-Bom yüzünden reddettiği belirtildi. Fulham’da bu hafta da kadroya giremeyen tecrübeli futbolcunun çıkışına izin verilmesi bekleniyor. 925 bin euro limiti bulunan sarı-kırmızılıların da Seri transferinde bu hafta mutlu sona ulaşması bekleniyor.
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