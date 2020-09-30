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30.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Seri'den Fulham'a Galatasaray resti!

Fildişi Sahilli futbolcu Seri'yi Fulham’dan tekrar kiralamak isteyen Galatasaray, oyuncunun başka takıma gitmeyi kabul etmemesiyle rahatladı

Transfer haberleri | Seri'den Fulham'a Galatasaray resti!
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Galatasaray’da Seri transferinde sona gelindi. Fildişi Sahilli futbolcuyu Fulham’dan tekrar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, oyuncunun başka takıma gitmeyi kabul etmemesiyle rahatladı. Seri’nin Lyon başta olmak üzere kendisine yapılan teklifleri Cim-Bom yüzünden reddettiği belirtildi. Fulham’da bu hafta da kadroya giremeyen tecrübeli futbolcunun çıkışına izin verilmesi bekleniyor. 925 bin euro limiti bulunan sarı-kırmızılıların da Seri transferinde bu hafta mutlu sona ulaşması bekleniyor.

Transfer haberleri | Seriden Fulhama Galatasaray resti

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