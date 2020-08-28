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28.08.2020 - 11:06 |

Transfer haberleri | Sivasspor, Robin Yalçın’ı renklerine bağladı

Kırmızı-beyazlı ekip, tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transfer haberleri | Sivasspor, Robin Yalçın’ı renklerine bağladı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forma giyen Robin Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Robin Yalçın, bugün Gerede kampına katılarak takım arkadaşlarıyla tanıştı. Robin ön liberoda görev yapıyor.

25 Ocak 1994’te Almanya’nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf alt yapısında başladı. Ardından Stuttgart’a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor’a transfer olarak Türkiye mecerasına başladı. Robin Yalçın son olarak Yeni Malatyaspor forması giymişti.

Kariyerinde 290 maça çıkan 26 yaşındaki sporcu 19 gol ve 18 asistlik bir performans ortaya koydu. 

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Transfer haberleri | Sivasspor, Robin Yalçın’ı renklerine bağladı

 

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