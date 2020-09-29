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29.09.2020 - 21:38 | | Sporx

Transfer haberleri | Slimani bombası! Bonservissiz transfer olacak...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani için Fransız ekibi Lyon devreye girdi. Leicester City'nin Slimani'yi bonservissiz vermeye hazır olduğu kaydedildi.

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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Monaco forması giyen ve inişli çıkışlı bir performansa imza atan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor.

RMC'nin haberine göre, Memphis Depay'ın transferi için Barcelona ile görüşen Lyon, Islam Slimani için girişimlere başladı.

Leicester City'nin, sözleşmesinin sonuna 1 yıl kalan Slimani'yi bonservissiz vermeye hazır olduğu ve oyuncunun da Lyon'a gitmek için istekli olduğu vurgulandı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi. 

Transfer haberleri | Slimani bombası Bonservissiz transfer olacak...

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