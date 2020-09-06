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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Terim; Tolgay, Josef ve Mehmet Ekici'yi veto etti
06.09.2020 - 11:49 | | Takvim

Transfer haberleri | Terim; Tolgay, Josef ve Mehmet Ekici'yi veto etti

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, gündeme gelen bazı isimleri tecrübeli hocanın veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kala, Galatasaray'da gündem orta saha transferi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda listesine bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş isimleri de almıştı ancak teknik direktör Fatih Terim'in olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Menajerler orta sahasına takviye arayışında olan Galatasaray'a; Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı önerdi.

Hatayspor maçından sonra Fatih Terim, yönetimle orta saha transferini görüştü. Menajerlerin getirdiği bu üç ismin de üzerini çizdi.

Tecrübeli teknik adamın, "Bonservisleri yok diye takımı Galatasaray forması giyme şansı olmayan isimlerle doldurmak istemiyorum" diyerek rest çektiği kaydedildi.

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Transfer haberleri | Terim; Tolgay, Josef ve Mehmet Ekiciyi veto etti

 

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