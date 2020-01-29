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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Transfer haberleri | Tottenham, Bergwijn'ı kadrosuna kattı
29.01.2020 - 18:56 | | İSTANBUL (AA)

Transfer haberleri | Tottenham, Bergwijn'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Hollanda'nın PSV takımından hücum oyuncusu Steven Bergwijn'ı renklerine bağladı.

Tottenham Kulübü, kariyerine 2014'te PSV'de başlayan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Bergwijn ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kanatlar, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Bergwijn, bu sezon PSV formasıyla 29 maça çıkıp 6 gol attı.

Öte yandan İngiltere basını, Tottenham'ın bu transfer için PSV'ye 27 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Transfer haberleri | Tottenham, Bergwijnı kadrosuna kattı

Transfer haberleri | Tottenham, Bergwijnı kadrosuna kattı

 

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