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08.08.2020 - 15:09 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Transfer haberleri | Trabzonspor 6 isimle imza aşamasına geldi!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, kadrosunu güçlendiriyor. Başta sol bek mevki olmak üzere stoper ve orta saha transferleri için çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, 6 oyuncuyla imza aşamasına geldi. Karadeniz ekibinin kadrosundaki önemli isimlere ise henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.

Transfer haberleri | Trabzonspor 6 isimle imza aşamasına geldi!
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UĞURCAN, SORLOTH VE EKUBAN'A GELEN TEKLİF YOK

Süper Lig'de geride kalan sezonun gol kralı Alexander Sörloth, takımın etkili ismi Caleb Ekuban ve milli kaleci Uğurcan Çakır'a herhangi bir resmi teklifin gelmediği belirtildi. Özellikle Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'un ismi Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılsa da kulübe ve oyuncuların menajerlerine henüz resmi bir teklif ulaşmadı. Bordo mavili yönetim gelen teklifleri uygun görmesi durumunda hem oyuncuların ayrılmasına izin verecek hem de yerlerine transfer için yeni isimleri gündemine alacak.

6 TRANSFER TAMAMLANDI

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da 6 transfer tamamlandı. Mevcut kadroya 8 transfer düşünen Karadeniz ekibi 6 oyuncuyla imza aşamasına geldi. Özellikle sol bek ve stoper mevkileri için çalışmalar yapılırken orta saha ile hücum hattına da alternatif arayışında olan bordo mavililer Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerine göre resmi imzaları attıracak.

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SOSA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Diğer taraftan, Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncu Jose Sosa'nın kararını bekliyor. Bordo mavili yönetim Sosa için teflini sunarken gelecek yanıta göre hareket edecek. Trazbonspor'da kalmak isteyen ancak yüksek maaş beklentisi olan Sosa şu an İbiza adasında tatilini sürdürüyor. Deneyimli oyuncunun kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

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