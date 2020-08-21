Transfer haberleri | Trabzonspor, Biglia'nın peşinde! İtalyanlar duyurdu...

Trabzonspor transferde büyük oynuyor... Obi Mikel, Badou Ndiaye ve Jose Sosa’nın ayrılığı sonrasında orta sahasını sil baştan kuracak olan Trabzonspor, ön libero için dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı: Lucas Biglia... İtalyan basınının önde gelen kuruluşlarından Footmercato’nun haberine göre; Bordo-Mavililer, Milan ile ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli ön libero için harekete geçti.

Sağlık sorunu yok

34 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırmasına başlayan Bordo- Mavililer yaşından dolayı yıldız oyuncunun sağlık raporlarını da incelemeye başladı. Sakatlık problemi olmayan tecrübeli futbolcu için teknik heyetten de onay çıkarken, önümüzdeki günlerde Biglia’nın menajeri ile yönetimin masaya oturması bekleniyor.