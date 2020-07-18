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18.07.2020 - 10:45 | | FANATİK

Transfer haberleri | Trabzonspor, Efecan Karaca'nın peşinde...

Trabzonspor,devre arasında istediği ama alamadığı Alanya’nın Milli futbolcusu Efecan Karaca için bir kez daha harekete geçti. 30 yaşındaki oyuncunun, yüksek bir bonservis bedeliyle satılması beklenen Abdülkadir Ömür’ün sağ kanattaki yerini doldurması planlanıyor.

Transfer haberleri | Trabzonspor, Efecan Karaca'nın peşinde...
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Süper Lig’de bu sezona damgasını vuran takımlardan biri olan Alanyaspor’un kilit oyuncularından Efecan Karaca, bir kez daha Trabzonspor’un gündemine girdi. Bordo-Mavililer, bu sezonun devre arasında transfer etmek istediği Alanya’nın 30 yaşındaki yıldızını o dönem kadrosuna katamamıştı.

Transfer haberleri | Trabzonspor, Efecan Karacanın peşinde...

Alınan bilgiye göre şimdiden gelecek sezonun takımını kurmak için harekete geçen Bordo-Mavililer’in, bir kez daha Efecan için düğmeye bastıkları öğrenildi. A Milli Takımımız’ın da kadrosunda yer alan ve hücuma dönük orta saha olarak sağ kanatta görev yapan deneyimli oyuncunun menajeri üzerinden Alanya ile temasa geçilmesi gündemde...

Kontratı 2022’de bitiyor
Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Efecan’ın, bu yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa’ya satılması planlanan Abdülkadir Ömür’ün boşluğunu doldurması planlanıyor. Tecrübeli oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı ancak kulüplerin ortak noktada buluşması halinde tarafını net bir şekilde belli edeceği konuşuluyor. 2013’te geldiği Alanya’nın 2. Lig’den Süper Lig’e uzanan yolculuğunda Turuncu- Yeşilli formayı giyen Efecan, bu sezon 38 maçta oynarken 1 gol attı, 7 de gol pası verdi.

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