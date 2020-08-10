Transfer haberleri | Trabzonspor için Martin Linnes iddiası

Trabzonspor kadrosuna 3. Norveçli oyuncuyu katmanın peşinde.

Bordo-mavili kulüp, Alexander Sörloth ve Anders Trondsen'den sonra Galatasaray'ın kanat oyuncusu Martin Linnes'e de kancayı attı. Yönetimin yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

Linnes, hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilen joker oyuncu.

Trabzonspor'un yeni sezon forma tanıtımı