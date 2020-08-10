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10.08.2020 - 09:51 | | Takvim

Transfer haberleri | Trabzonspor için Martin Linnes iddiası

Bordo-mavili kulübün Norveçli oyuncu için Galatasaray'la temasa geçtiği iddia edildi.

Transfer haberleri | Trabzonspor için Martin Linnes iddiası
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Trabzonspor kadrosuna 3. Norveçli oyuncuyu katmanın peşinde.

Bordo-mavili kulüp, Alexander Sörloth ve Anders Trondsen'den sonra Galatasaray'ın kanat oyuncusu Martin Linnes'e de kancayı attı. Yönetimin yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

Transfer haberleri | Trabzonspor için Martin Linnes iddiası

Linnes, hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilen joker oyuncu.

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