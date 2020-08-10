10.08.2020 - 09:51 | | Takvim
Transfer haberleri | Trabzonspor için Martin Linnes iddiası
Bordo-mavili kulübün Norveçli oyuncu için Galatasaray'la temasa geçtiği iddia edildi.
Trabzonspor kadrosuna 3. Norveçli oyuncuyu katmanın peşinde.
Bordo-mavili kulüp, Alexander Sörloth ve Anders Trondsen'den sonra Galatasaray'ın kanat oyuncusu Martin Linnes'e de kancayı attı. Yönetimin yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiği öğrenildi.
Linnes, hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilen joker oyuncu.
Trabzonspor'un yeni sezon forma tanıtımı