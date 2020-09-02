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02.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Trabzonspor, Lucas Biglia için beklemede!

Trabzonspor Yönetimi, önce kadroda düşünmediği oyuncuları elden çıkarıp ardından transfer yapacak. Bordo-mavili ekibin listesinde Lucas Biglia yer alırken transfer için acele etmeyecek.

Transfer haberleri | Trabzonspor, Lucas Biglia için beklemede!
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Jose Sosa’nın boşluğunu doldurmak için yoğun çaba harcayan bordo-mavililer limiti aşmamak için Manuel Da Costa, Hosseini ve Guilherme gibi isimleri satıp önce kasasını dolduracak

Trabzonspor’da takım yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, yönetim de kadroda oluşan boşlukları doldurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Jose Sosa’nın ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonu için bir liste hazırlayan ve başına da Lucas Biglia’yı yazan bordo-mavili idareciler son adımı atmadan önce kadroda düşünmediği bazı isimleri satarak kasasını dolduracak. Biglia’nın dışında birkaç oyuncuyla daha görüşen Trabzonspor orta sahaya mutlaka yeni bir isim alacak. Defansa yaptığı takviyenin ardından Da Costa ve Hosseini ile yollarını ayırmayı düşünen yönetim, limiti aşmamak adına bu konuda gerekeni yapmadıkça, yeni transferini de bekletecek.
Bu iki isimden gitmesine kesin gözüyle bakılan futbolcu ise Hosseini. Trabzonspor’a 2018 yılında Esteghlal’den gelen futbolcu için yapılan teklifler değerlendirmeye alınacak. Bordo-mavili takımda 57 maça çıkıp 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki İranlı stoper için en ciddi aday ise İtalya ekiplerinden Sampdoria. Karadeniz temsilcisi bu transferde iyi bir bonservis bedeli kazanıp bu parayı transferde harcayacak.

Transfer haberleri | Trabzonspor, Lucas Biglia için beklemede

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