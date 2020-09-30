Transfer haberleri | Trabzonspor'a bir golcü daha! Görüşmeler başladı...

Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferi sonrası Benik Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'in Anderlecht'in golcüsü Landry Dimata için görüşmelere başladığı belirtildi.

Sacha Tavolieri'nin ilk verdiği habere göre Trabzonspor'un Anderlecht'e yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif, Belçika ekibi tarafından kabul edilmişti. Sonrasında bilgiye ilişkin bir güncelleme belirten Tavolieri, Trabzonspor'un teklif yaptığını fakat bunun 4 milyon Euro olmadığını ve kulüpler arasındaki görüşmelerin de sürdüğünü aktardı.

23 yaşındaki Belçikalı golcü, 2017'de Oostende'den Alman ekibi Wolfsburg'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuş 2019'da ise 5 milyon Euro karşılığında Anderlecht ile Belçika'ya geri dönmüştü.