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03.07.2020 - 16:50 |

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Berkan Emir sesleri

Göztepe'de forma giyen birçok yıldız Süper Lig ekiplerinin radarına girerken son gözde ise Berkan Emir oldu.

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Berkan Emir sesleri
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Yaz transfer döneminde sıcak saatler yaşanmaya başladı. Bu sezon 3 kupada da emin adımlarla yola devam eden Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İç transfere önem veren bordo mavili kulüp dış transferde de önemli adımlar atıyor. 

ADIM ADIM TRABZONSPOR'A...

Savunmanın solunda forma giyen Berkan Emir, bu sezon gösterdiği performansla Göztepe'yi sırtlarken, Trabzonspor, 32 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu ile sezon bitmeden masaya oturulacağı dile getirildi.

Transfer haberleri | Trabzonsporda Berkan Emir sesleri

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