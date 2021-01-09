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HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzonspor'da Ekuban’a zam geliyor
09.01.2021 - 07:00 |

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Ekuban’a zam geliyor

Trabzonspor’da sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan golcü oyuncunun kontratı üç yıl daha uzatılacak, 750 bin euro alan oyuncunun yıllık ücreti bir milyon euroya çıkarılacak

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Ekuban’a zam geliyor
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Bir yandan transfer için çalışmalarını sürdüren, diğer yandan takımda yer alamayacak isimleri göndermek için uğraş veren Trabzonspor, takımın en etkili isimlerinden Ekuban ile sözleşme yenileyecek.
Leeds United’tan ilk sezon kiralanan daha sonra 2021-22 sezonunun sonuna kadar üç yıllık anlaşma sağlanan oyuncunun ortaya koyduğu performans, yönetimi hızlı davranmaya itti. Yıllık 750 bin euro garanti paraya oynayan Ekuban ile 2025 sezonunun sonuna kadar sözleşme yapmanın hazırlığı içerisinde olan bordo-mavililer, mevcut sözleşmeye üç yıl daha eklerken zam da yapacak. Diğer oyunculara ödenen paraları göz önünde bulunduran Trabzonspor Yönetimi, Ekuban’ın parasını bir milyon euroya çıkaracak.
Bu sezon sahaya çıktığı 11 lig maçında 5 golü bulunan Ekuban, geçen yıl 22 karşılaşmada ancak bu sayıya ulaşmıştı. Ancak o dönemde de asistleriyle ön plana çıkmış, 6 golde arkadaşlarını topla buluşturmuştu. Görev yaptığı her karşılaşmada dikkatleri üzerine çeken Ganalı oyuncu, performansıyla Trabzonspor’un vazgeçilmezleri arasında...

Transfer haberleri | Trabzonsporda Ekuban’a zam geliyor

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