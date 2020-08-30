Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Malang Sarr!
30.08.2020 - 09:40 | | Fanatik

Transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Malang Sarr!

Stoper arayışlarını sürdüren Fırtına, gözünü Chelsea’nin yıldızlarına dikti. Bordo-Mavililer, savunmadaki açığını bir an önce kapatmak istiyor. Fırtına, bu yüzden rotayı Londra’ya çevirdi. Chelsea, 19 yaşındaki Ampadu ve 21 yaşındaki stoper Sarr’ı kiralık olarak gönderecek. Trabzon ise iki oyuncudan birini kesin olarak almak istiyor.

Transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Malang Sarr!
ABONE OL

Savunmada Edgar Ie’nin yükselen performansından memnun kalan Trabzonspor, yıldız oyuncunun yanına bir stoper daha almak istiyor. Bordo-Mavili yönetim de bu konuda çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Son olarak Karadeniz ekibinin gündemine Chelsea’nin yıldızları geldi. Londra temsilcisi, elindeki genç stoperlerin tecrübe kazanmasını istiyor. Bu yüzden kısa süre önce takıma katılan 21 yaşındaki Malang Sarr ile 19 yaşındaki Ethan Ampadu, kesin olarak kiralık olarak gönderilecek. Tam da bu konuda Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton devreye girecek.

Kolaylık sağlanacak

Mavililer’de daha önce yardımcı antrenörlük ve scout görevlerinde çalışan Newton’un, Londra’daki bağlantıları sayesinde bu transferlerde kolaylık sağlanacak. Yönetim ise önümüzdeki günlerde Chelsea yöneticileriyle bir araya gelecek ve detayları konuşacak. Fırtına’nın hedefi; Ampadu veya Sarr’dan birini 1 senelik de olsa Bordo-Mavili camiaya kazandırmak.

Transfer haberleri | Trabzonsporda gündem Malang Sarr

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kampta görülmemiş eğlence!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Malang Sarr!
    Transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Malang Sarr!
  2. Mevzu Gazi Koşusu
    Mevzu Gazi Koşusu
  3. Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut, yabancı diliyle fark yarattı!
    Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut, yabancı diliyle fark yarattı!
  4. Kemer’de ilk gün sona erdi
    Kemer’de ilk gün sona erdi
  5. Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 94. kez koşulacak!
    Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 94. kez koşulacak!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Millilerimiz bugün toplanıyor

A Millilerimiz bugün toplanıyor

Galatasaray transfer haberleri | Göztepe, Yunus Akgün'ü istedi! Son karar Terim'in...

Galatasaray transfer haberleri | Göztepe, Yunus Akgün'ü istedi! Son karar Terim'in...

Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’den bir ilk!

Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’den bir ilk!

Beşiktaş’ın yeni transferi Montero'nun gözlüğü dikkat çekti!

Beşiktaş’ın yeni transferi Montero'nun gözlüğü dikkat çekti!

Sıradaki Haber