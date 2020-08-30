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30.08.2020 - 10:35 | | Fanatik

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Scarpa iddiası

Brezilya basını, Palmeiras forması giyen 26 yaşındaki on numara Gustavo Scarpa ile Bordo- Mavili ekibin ilgilendiğini yazdı.

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Scarpa iddiası
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Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Trabzonspor Yönetimi’nin gündemine flaş bir isim geldi. Brezilya basını, Palmieras’ta görev yapan ve on numarada pozisyonunda forma giyen Gustavo Scarpa ile Bordo-Mavili ekibin ilgilendiğini yazdı. Ayrıca haberde, 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi. Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen Scarpa, bu sezon 10 maça çıktı. Yıldız oyuncu, görev bulduğu 101 dakika içerisinde 1 gol ve asistlik performans sergiledi. Bu arada Scarpa için Birleşik Arap Emirlikleri’nden de birkaç kulübün talip olduğu bildirildi.

Transfer haberleri | Trabzonsporda Scarpa iddiası

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