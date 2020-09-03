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03.09.2020 - 07:51 | | Takvim

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk hamlesi

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü gündemine aldı.

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk hamlesi
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Trabzonspor Alpaslan Öztürk'ü yeniden gündemine aldı. Brezilya ekibi Palmeiras forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak isteyen Bordo-Mavililer, aynı bölgede rekabeti artırmak için Göztepe'de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk'ü de yeniden gündemine aldı.

MALİYET UYGUN OLURSA

Daha önce yabancı kontenjanı kısıtlaması olduğu dönemde gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 27 yaşındaki oyuncu için Bordo-Mavililerin Göztepe ile masaya oturacağı öğrenildi. Maliyet uygun olursa Trabzonspor transferi bitirecek.

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25 MAÇTA 7 GOLÜ BULUNUYOR

Tecrübeli oyuncunun Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Alpaslan geçen sezon İzmir ekibiyle 25 maça çıktı ve 7 gol attı.

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