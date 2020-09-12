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12.09.2020 - 09:26 | | SABAH

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alper'in Trabzonspor'a önerildiği ancak teknik direktör Newton'un yıldız oyuncuyu reddediği ortaya çıktı.

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto
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Transfer çalışmalarına devam Trabzonspor için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre sarı lacivertli ekip ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ismi Trabzonspor ile anılan 29 yaşındaki oyuncunun transferi yönetim kurulu tarafından düşünülmedi. Teknik direktör Eddie Newton'ın ise oyuncu hakkında bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği öğrenildi.

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Transfer haberleri | Trabzonspordan Alper Potuka veto

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