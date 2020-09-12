Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto

Transfer çalışmalarına devam Trabzonspor için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre sarı lacivertli ekip ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ismi Trabzonspor ile anılan 29 yaşındaki oyuncunun transferi yönetim kurulu tarafından düşünülmedi. Teknik direktör Eddie Newton'ın ise oyuncu hakkında bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği öğrenildi.